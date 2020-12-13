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    • Sağlık
    • 13.12.2020 23:01
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    • 13.12.2020 23:06
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    onayladı! 'de üretilen koronavirüs test kiti 5 dakikada sonuç veriyor

    'den koronavirüs salgınına karşı yeni bir adım daha geldi. 'de Türklab tarafından üretilen koronavirüs test kiti 5 dakikada sonuç veriyor. Koronavirüs test kiti tarafından da onay aldı.

    'den koronavirüs salgınına karşı yeni bir adım daha geldi. 'de Türklab tarafından üretilen koronavirüs test kiti 5 dakikada sonuç veriyor. Koronavirüs test kiti tarafından da onay aldı.

    Menderes ilçesindeki İTOB 'nde 25 yıldır faaliyette bulunan Türklab firması, Kovid-19 virüsüne ilişkin yaptığı çalışmalarda, PCR'ye alternatif antijen testi geliştirdi.

    Yüzde 90'ın üzerinde yerliliğe sahip test, Kovid-19 ile ilişkilendirilen proteinin olup olmadığı konusunda laboratuvara ihtiyaç duyulmadan sonuç veriyor.

    Boğaz ve burundan alınan sürüntü örneği, test kiti içindeki tüpe sürülüyor. Ardından damlatılan solüsyon ile netice 5 dakikada ortaya çıkıyor.

    Firma yetkilileri, testin yüzde 95'in üzerinde hassasiyete sahip olduğunu belirtiyor.

    Sağlık Bakanlığından onayı da alınan antijen kiti, da gönderiliyor.

    Firma, nisan ayında da antikor testi geliştirmiş, 50 ülkeye satmıştı.

    "ANTİKORLARDA YURT DIŞINA BAĞIMLILIĞIMIZI ENGELLEDİK"

    Firmanın genel müdürü Kartal Yağlıdere, antikor testinin ardından geliştirdikleri antijen kitine ilişkin sonuçtan da son derece memnun olduklarını belirtti.

    Geri dönüşlerin olumlu olduğunu aktaran Yağlıdere, şöyle konuştu:

    "Bu ürünlerle ilgili birkaç yayın da yapacağız. Antikorlar ithal edilirken çok ciddi paralar ödeniyor. Bu ürünle antikorlarda yurt dışına bağımlılığımızı engelledik. Bu da şu demek oluyor; bu testlerin yüzde 90'ından fazlası Türk malı."

    Antijen testindeki hedeflerinin öncelikle Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu ifade eden Yağlıdere, "Kapasitemiz bunun için fazlasıyla yeterli. Avrupa başta olmak üzere kendi ihracat ağımıza da satış yapacağız. Hali hazırda , ve 'dan bayilerimiz kendi sağlık bakanlıklarında kayıtlarını tamamlıyorlar." dedi.

    Yağlıdere, antijen testiyle yoğunluk yaşanan hastane ve laboratuvarların da yükünü hafifleteceğini vurguladı.

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    Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığı onayladı! Türkiye'de üretilen koronavirüs test kiti 5 dakikada sonuç veriyor