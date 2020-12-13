MERHUMUN YASINI TUTMASINA DAHİ İZİN VERMEDİ

Ne Nurten Tatlıcı ne de oğlu Uğur Tatlıcı, olayların bu noktaya kadar gelebileceğini asla düşünmemişti. Anne ve oğlu sonradan öğrendiler ki meğer Mehmet Tatlıcı, merhumun vefatından haftalar önce avukatlarına miras davalarının takibi için vekalet vermişti. Mehmet Tatlıcı üvey annesi Nurten Tatlıcı'ya merhumun yasını tutmasına dahi izin vermedi. Mehmet Tatlıcı merhumun vefatından birkaç gün sonra mahkeme heyeti ve avukatları ile birlikte yatak odalarına kadar girerek tespitler yaptırdı. Ardından peş peşe hem hukuk davaları açtı hem de üvey annesi ve üvey kardeşini taciz etmek ve kendi şartlarıyla masaya oturtmak için onlarca asılsız suç duyurularında bulundu. Nurten Tatlıcı sonunda can güvenliğinden endişe duymaya başladı.

TEHDİT MEKTUBUNDA ADIM ADIM TAKİP EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Nurten Tatlıcı en son merhumun mezarına gittiğinde mezarda bıçakla saplanmış, kendisinin ve oğlunun merhumun cenazesinde çekilen fotoğrafının altında, 'Daha çok ağlayacak! Bu miras kimseye yar olmayacak!' yazısıyla karşılamıştı. Bu olayla ilgili savcılık soruşturması halen devam ediyordu. Nurten Tatlıcı bıçaklı fotoğraf olayının ardından bu defa tehdit mektubu şoku yaşadı. Nurten Tatlıcı 10 Ekim 2020 günü bir tehdit mektubu buldu. Bu mektupta Nurten Tatlıcı'nın gün gün, saat saat nereye gittiği ve ne yaptıkları, adım adım takip edildikleri yazıyordu. Tehdit mektubuyla ilgili savcılığın ikinci soruşturması da ayrı yürütülüyordu. Yetmedi! Nurten Tatlıcı ve oğlu sosyal medyadan da tehdit edildi. İddiaya göre Mehmet Tatlıcı son zamanlarda twitter paylaşımları yaptırarak üvey annesi ve üvey kardeşini tehdit ediyordu.

BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE BUNUN SEBEBİ MEHMET TATLICI'DIR

Nurten Tatlıcı, Küçükçekmece mahkemesini yetkili kılabilmek için sahte kira sözleşmesi sunduğu iddia edilen Mehmet Tatlıcı, Serap Durmuş ve Gökhan D.'den şikayetçi olduğunu belirtti. Nurten Tatlıcı şikayetinde, "Mehmet Tatlıcı ve Serap Durmuş yarın kim bilir neler yapabilir? Tüm bu yaşadıklarım Mehmet Tatlıcı'nın miras için her şeyi yapabileceğini gösteriyor. Hayatımdan ciddi endişe ediyorum. Benim ve oğlumun başına bir şey gelirse bunun sebebi Mehmet Tatlıcı'dır" dedi.