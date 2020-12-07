Merhum işadamı ve koleksiyoner Mehmet Salih Tatlcı'nın ikinci eşi Nurten Tatlıcı ile oğlunun satıştan elde edilecek gelirden paylarına düşen tutarını, Sağlık Bakanlığı'na bağışlamak istedikleri ve çoğunluğu modern döneme ait 638 tablo ve eski eserin yaklaşık maddi değerinin 12 milyon lira üzerinde olduğu belirtildi. Tabloların Tat Towers'a nakledilerek korumaya alındığı ve eserlerin yıllardır özel bölmelerde atıl vaziyette bekletildiği anlaşıldı. Eserler arasında Yurdanur Şentürk, Erkan Özdilek, Bedri Baykam, Basri Cesur, Memduh Kuzay ve Nedret Yaşar gibi ünlü ressamların tabloları bulunuyor.

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