Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor.

"ŞEHİT POLİS MEMURU MUHAMMED DEMİR 2020-173 OPERASYONU"

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Kalemis (Tandır) Dağı bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kış üslenmesi için depoladıkları malzemeleri ele geçirmek amacıyla "Yıldırım-11/Şehit Polis Memuru Muhammed Demir 2020-173 Operasyonu" düzenlendi.

TERÖR İNLERİ İMHA EDİLDİ

Operasyonda Jandarma Özel Harekat (JÖH), Özel Operasyon Taburları (JOPER), komando ve güvenlik korucularıyla yapılan aramalarda 6 barınak ve sığınak tespit edilirken, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından barınak ve sığınaklar imha edildi.