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    • 13.12.2020 20:00
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    'te terör örgütü 'ya operasyon: 6 barınak ve sığınak imha edildi

    Terör örgütü 'ya yönelik operasyonlar sürüyor. 'in Baykan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 barınak ve sığınak imha edildi.

    AA
    Terör inleri imha edildi!

    Terör örgütü 'ya yönelik operasyonlar sürüyor.

    "ŞEHİT POLİS MEMURU MUHAMMED DEMİR 2020-173 OPERASYONU"
    Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Kalemis (Tandır) Dağı bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kış üslenmesi için depoladıkları malzemeleri ele geçirmek amacıyla "Yıldırım-11/Şehit Polis Memuru Muhammed Demir 2020-173 Operasyonu" düzenlendi.

    TERÖR İNLERİ İMHA EDİLDİ
    Operasyonda Jandarma Özel Harekat (JÖH), Özel Operasyon Taburları (JOPER), komando ve güvenlik korucularıyla yapılan aramalarda 6 barınak ve sığınak tespit edilirken, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Alınan güvenlik önlemlerinin ardından barınak ve sığınaklar imha edildi.

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