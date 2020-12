'TACİZDEN SONRA İTHAFI KALDIRDIM'

Pelin Buzluk: "Bana cinsel saldırıda bulunmasını 2011 yılı olarak hatırlıyorum. Cinsel saldırısından sonra kendisini hiç görmedim. Ancak o, saldırıdan hemen sonra yaşananları normalleştirmeye çalışarak benimle iletişim kurmaya çalıştı. Üzgün ya da pişman değildi. Bir süre sonra ben kendisinin iki Facebook hesabını, telefonunu engelledim. Tacizci ve saldırgan olduğunu bilmeden önce benim gözümde saygın bir yazardı, bu nedenle kendisine bir öykü ithaf etmiştim. Zaten o da insanların kendisine duyduğu saygıyı, itibarını ve edebi kimliğini kötüye kullanarak tacize, saldırıya yeltenmiyor mu? Ne tuhaf ki itibarına, edebiyat piyasasındaki gücüne güvenerek gerçekleştirdiği taciz ve saldırıları haklı çıkarmak için de yine bir zamanlar o insanların gözünde saygın biri olmasını kullanıyor şu an. Hiç anılmayan bir nokta daha var: Saldırıdan sonraki ilk dizgide bu ithafı kaldırdım. Ayrıca benim öykü ithafım yalnız ona mahsus değil, ilk iki kitabımda hemen her öyküde bir yazara ithaf ya da alıntı var. Henüz kendisiyle tanışmadan önce yayımlanan ilk kitabım 'Deli Bal'daki bir öykümde de kendisinden bir epigraf vardı ki, onu da kaldırdım. Mümkün olsa varlığını kesin olarak belleğimden silmek isterdim. Şunu da söylemeliyim: Cinsel saldırıya uğramış bir kadın olarak, failin kendini kurtarmak için ürettiği bahanelere cevap vermek zorunda kaldığım için öfkeliyim. Adımın onunla yan yana yazılması, fotoğraflarımızın yan yana konması midemi bulandırıyor. Bu olayın tarafları Hasan Ali Toptaş ve Pelin Buzluk'tan ibaret değil. Toptaş'ın cinsel tacizine, saldırısına uğramış birçok kadın var ve her biri için böyle bahaneler üretebilecek mi, merak ediyorum. Toptaş kendini kurtarmaya çalıştıkça batacak. Çünkü ifşa edilme süreci bitmedi."