'KORKMUYORUM'

Nazlı Karabıyıkoğlu: "20'li yaşlarımın başındaydım. Algılamaya, öğrenmeye çalışırken yazdıklarımı dergilerde yayımlatmaya başlamamla beş-altı yaşlarından beri hayalini kurduğum tek mesleğe -yazarlığa- adım atmış oldum. Ya birinden aldım mail adresini ya da kendi sitesinden ulaştım; tam hatırlayamıyorum. Ona yazdıklarımı okumak ve yorum yapmak için vakti ve isteği olup olmadığını sordum. Kabul etti. Dünyalar benim olmuştu. Usta-çırak ilişkisi olarak gördüğüm ilişkimiz böylece başlamış oldu. Birçok mail gönderdim. 23 yaşımdayken, yani 2008-2009 civarı MSN vardı, oradan yazışıyorduk. Çok uzun bir süre neredeyse her gün, saatler süren sohbetler ettik... Aramızdaki iletişimin değişip farklı bir tarza bürünmesinin ilişkimizin hangi aşamasında gerçekleştiğini tam olarak söylemek benim için zor... Eryaman'da bir evi vardı; eşinin ve kızının yaşadığı eve yürüme mesafesinde bir 'yazı evi'ydi burası. Oradan benimle konuşuyordu. Telefonda taciz etmeye başladı. Uygunsuz bir fotoğraf gönderdi. Bunu istemiyordum ama söyleyemiyordum. İtiraz edemedikçe o tarz mesajları devam etti; telefon konuşmaları devam etti. Ona sohbetlerimizi bitirmek istediğimi söylemedim ama yavaş yavaş telefonlarını açmamaya başladım. Sonra bir gün bana uzun bir mail attı ve 'küstüğünü' ve artık benimle konuşmak istemediğini söyledi. İlişkimiz böylece bitti. Bugün 35 yaşındayım. 12 yılda Toptaş'ın eylemlerinin taciz olarak adlandırabilmem uzun zamanımı aldı. Biz Toptaş'ın bizlere yaptıklarının taciz olduğunu anlayıp kendimize bile söyleyemedik; söylediğimizde gecelerce uyuyamadık. Toptaş yaptıklarını çok iyi biliyor. 'Kanıt göster!' diye bağıran güruha söyleyebileceğim tek şey kanıtların derimin altında olduğu. Hukuksal süreçleri başlatabilirsiniz beyler, buyurun başlatın. Hatta lütfen başlatın. Korkmuyorum. Korkmuyoruz."

'HESAPLAŞMAYA HAZIRIM'

Ayşe Taşkın: "Evliyim, iki çocuğum var. 14 yaşındaydım. Hasan Ali Toptaş ve eşi bizim mahallemize taşındı. Yeni evlenmişlerdi. Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan dört kızdık. Bizimle ilgilenirlerdi, hatta Toptaş'ın 'Romanlara karakter olacak tiplersiniz' sözünü hatırlıyorum. Böyle bizi onore eden konuşmaları olurdu. Ama küçüktük. Karı-koca bizi evlerine davet ettiklerini hatırlıyorum. Orada 'Özgür bireylersiniz, burası çok küçük bir yer. Seks özgürlüktür'le başlayan cinsel içerikli konuşmalar nedeniyle evden nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Kendisiyle hukuk önünde hesaplaşmaya hazırım."