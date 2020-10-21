OK YAYDAN ÇIKTI

Taşkaya "Ben bu ifademi 1 buçuk yıldan beri yineliyorum ve diyorum ki eğer ben iftira atıyorsam çıkın beni mahkemeye verin. Ama beni mahkemeye veremiyorlar, beni yalanlayamıyorlar. Çünkü benim elimde belgeler var. Zaten Meral Akşener bu anayasa çalışmasının yapılmadığını da inkar edemez. Artık İYİ Parti'nin bir sonu yok, ok yaydan çıktı. " ifadelerini kullandı.