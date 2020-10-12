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    • 12.10.2020 16:24
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    -KK yine gaza geldi: "İktidarı devirelim"

    Milletvekili ve beraberindeki heyet iş birlikçisi ’ye destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette CHP'li Şeker, ''İktidarın değişmesi için, iktidarın bize biçtiği rolün ötesinde özgüvenle kendi doğrularımız için, hep birlikte demokrasi için mücadele etmek boynumuzun borcudur'' ifadelerini kullandı.

    CHP-HDPKK yine gaza geldi: İktidarı devirelim

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturmaları kapsamında aralarında Halkların Demokratik Partisi () eski Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

    DESTEK ÇAĞRISI YAPMIŞLARDI
    Yargılamalar sürerken peş peşe açıklamalar yapan HDP'li isimler kendilerine destek çıkılmasını istemişti. Son olarak HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Millet İttifakına seslenerek ''HDP bu kadar baskı altındayken diğer muhalefet partileri ikircikli davranırsa HDP seçmeni bunu unutmaz, bu saldırılar böyle devam ederse ve muhalefet suskun kalırsa daha büyük kırılmalar yaşanır'' ifadelerini kullanmıştı.

    İLK ZİYARET CHP'DEN
    Bu çağrıdan kısa bir süre sonra, Cumhuriyet Halk Partisi () Milletvekili Ali Şeker'in aralarında bulunduğu heyet, HDP İl Örgütü'ne dayanışma ziyaretinde bulundu. Burada bir açıklama yapan Şeker, CHP'nin en başından itibaren operasyonlara tepki gösterdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

    '' Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, doktor olarak da milletvekili olarak da barış, demokrasi ve insan hakları için son derece değerli katkıları olan bir insan. Aynı şekilde de Cumhuriyeti devletinden gelmiş geçmiş barıştan yana en çok mücadele kişilerden biri. Bu kişilerin bile görev yapmasına tahammül edilmemesi, kabul edilecek bir şey değil.

    'SORUŞTURMALAR TÜRKİYE'YE KÖTÜLÜK'
    Bunlar üzerinden demokrasi güçlerini birbirinden koparmaya çalışıyorlar. Bizim çok can yakıcı sorunlarımız var. Bizim bu konularla meşgul ediliyor olmamız bile başlı başına Türkiye'ye büyük bir kötülüktür. Bunun üstesinden gelmek için de belediye seçimlerindeki o birliktelikte olduğu gibi, iktidarın değişmesi için, iktidarın bize biçtiği rolün ötesinde özgüvenle kendi doğrularımız için, hep birlikte demokrasi için mücadele etmek boynumuzun borcudur.''

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