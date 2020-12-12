



Turistlerden birinin kesilen cezayı gülerek karşılaması gözlerden kaçmadı.

KISITLAMAYI İHLAL EDEN GENÇ KIZA CEZA

Yine Beşiktaş'ta farklı bir noktada yapılan denetimlerde ise durdurulan bir taksinin şoförünün belgeleri kontrol edildi.