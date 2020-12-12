Brüksel-Ankara hattında ciddi gerginliklerin yaşandığı bir dönemde yapılan Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi, tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'ye yönelik aşırı ve ilişkileri raydan çıkarma riski içeren yaklaşımların kabul görmediğini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'ye yönelik yapıcı bir yaklaşım benimsenmesini isteyen ülkelerin kararlı duruş sergilemesi, sert yaptırımdan yana olan ülkelerin elinin boş kalması sonucunu doğurdu. Zirvenin birinci derecede kaybedeni ise aşırı taleplerde bulunan Yunanistan oldu. Önceki gece beş saat süren kıyasıya pazarlık ve üç taslak sonrası üzerinde anlaşılan karar, bazı olumsuz unsurlar içermekle birlikte, mevcut ortam ve parametrelerle Türkiye'nin elde edebileceği en iyi sonuçlardan biri olarak kayıtlara geçti. Hürriyet'te yer alan haberin detayları şöyle: