"IŞIKLARDA BULUŞALIM MI?"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kendisine göre bu müthiş projeyi "Işıklarda buluşalım mı? Bir ay boyunca İstanbul'un farklı noktalarında karşınıza çıkacak, renkler ve ışıklar bize çok şey anlatacak.