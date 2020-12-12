Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan karşısında elde edilen zafer sonrası düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nin ardından bugün Minsk toplantısında konuştu.

Aliyev, Dağlık Karabağ'da durumun istikrarlı olduğunu ancak Ermeni militanlar tarafından bazı terör eylemlerinin gerçekleştirildiğini ifade etti. Aliyev, "Şu anda Rus barış güçleri oradalar ve faaliyetlerine başladılar. Durum biraz istikrarlı. Ancak dün bazı terörist eylemlerin ya Ermeni militanlar tarafından ya da sözde Ermeni ordusunun kalıntıları tarafından işlendiğini öğrendim. Bu, elbette, endişe verici bir konudur. Ermenistan yeniden başlamaya çalışmamalı. İki gün önce, şanlı zaferimize adanmış bir askeri geçit töreninin ardından Ermeni faşizmi yeniden su yüzüne çıkarsa, demir bir yumrukla başını ezeceğimizi söyledim" dedi.