İstanbul Şişli'de 18 yaşındaki bir genç kız arkadaşlarıyla Şişli'de bir alışveriş merkezine gitti. Alışveriş merkezinde kendisine bakan kişiye neden baktığını sormasının ardından aldığı cevaba savcılıktan emsal niteliği taşıyan bir dava açıldı.

'GÜZELE BAKMAK SEVAPTIR'



18 yaşındaki E.B'nin kendisine bakan kişiye sorduğu soru karşısında aldığı 'Güzele bakmak sevaptır' cevabı üzerine şoke oldu ve alışveriş merkezi güvenliğine giderek şikayetçi olduğunu dile getirdi.

İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada ifadesi alınan 26 yaşındaki V.A., genç kızdan özür dilediğini amacının taciz etmek olmadığını kaydetti.

SAVCILIK O SÖZLER SUÇ SAYDI

Savcılık 26 yaşındaki kişiye emsal niteliği taşıyan dava açtı ve taciz suçu işlediğini öne sürdü. 'Cinsel Taciz' suçundan 2 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.