Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.12.2020 22:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.12.2020 22:10
    ABONE OL

    O sözleri suç saydı! ’da genç kadının neden baktın sorusuna aldığı cevaba savcılıktan emsal karar

    ’de 18 yaşındaki bir arkadaşlarıyla Şişli’de bir alışveriş merkezine gitti. Alışveriş merkezinde kendisine bakan kişiye neden baktığını sormasının ardından aldığı cevaba savcılıktan emsal niteliği taşıyan bir dava açıldı.

    Sabah
    Savcılık o sözleri suç saydı

    'de 18 yaşındaki bir arkadaşlarıyla Şişli'de bir alışveriş merkezine gitti. Alışveriş merkezinde kendisine bakan kişiye neden baktığını sormasının ardından aldığı cevaba savcılıktan emsal niteliği taşıyan bir dava açıldı.

    'GÜZELE BAKMAK SEVAPTIR'


    18 yaşındaki E.B'nin kendisine bakan kişiye sorduğu soru karşısında aldığı 'Güzele bakmak sevaptır' cevabı üzerine şoke oldu ve alışveriş merkezi güvenliğine giderek şikayetçi olduğunu dile getirdi.

    İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada ifadesi alınan 26 yaşındaki V.A., genç kızdan özür dilediğini amacının taciz etmek olmadığını kaydetti.

    SAVCILIK O SÖZLER SUÇ SAYDI
    Savcılık 26 yaşındaki kişiye emsal niteliği taşıyan dava açtı ve taciz suçu işlediğini öne sürdü. '' suçundan 2 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde hâkim karşısına çıkacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel O sözleri suç saydı! İstanbul’da genç kadının neden baktın sorusuna aldığı cevaba savcılıktan emsal karar