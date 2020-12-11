Türk dünyasının zafer ve gurur günü: Başkan Erdoğan, Bakü'de 'Karabağ zaferi' kutlamalarına katıldı

Karabağ zaferi, Azerbaycan 'ın başkenti Bakü'deki askeri geçitle taçlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev, askerleri birlikte selamladı. İki lider, Paşinyan'a da çağrı yaptı: Asılsız iddialardan vazgeç. Halkını barış ve refahtan mahrum bırakma!Sık sık Aliyev'i arıyordu. Bize de ulaşmaya çalıştı ama doğrusu dönmedik. Bu sonuçta Putin olumlu rol oynadı.Bolu Komando Tugayı'ndan askerlerin de katıldığı resmi geçitte savaşın kaderini değiştiren Türk SİHA'ları alkışlandı.Erdoğan, Azerbaycan'ın zafer töreninde Ermenistan 'a seslendi: Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağını görün.

Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da Ermenistan işgalindeki Azeri topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı:

Türkiye, Azerbaycan'ın yürüttüğü mücadeleye en başından itibaren tüm kurum ve kuruluşlarıyla destek verdi. GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz ifadesiyle "Azerbaycan'ın kederini kederimiz, sevincini sevincimiz bildik".

Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmış olması mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor. Bugüne kadar siyasi ve askeri alanda sürdürülen mücadele bundan sonra çok daha farklı cephelerde devam edecektir.

Dağlık Karabağ 'a yıkım, katliam ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyenlerin de artık akıllarını başlarına toplaması gerekiyor.Ermeni politikacıların barış ve istikrar temelinde geleceği kurma konusunda cesur adımlar atmalarını temenni ediyoruz.

Ermenistan halkı, kendilerini geçmişin yalanlarıyla avutarak fakirliğe mahkum eden diasporanın esaretinden kurtulmalıdır.Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli, düşmanlık yerine iyi komşuluk temelinde ilişkiler yeniden ele alınmalıdır.Erdoğan "Bugün Ahmed Cevad Bey, Nuri Paşa, Enver Paşa ve Kafkas İslam Ordusu yiğitlerinin ruhunun şad olduğu gündür" dedi.Erdoğan çifti ile Aliyev ve eşi sohbet etti.İmzalanan protokole göre, iki ülke arasında sadece kimlik kartıyla seyahat edilebilecek.