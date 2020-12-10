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    • 11.12.2020 00:25
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    'a zafer ziyareti gerçekleştiren Başkan Erdoğan yurda döndü

    Başkan , Ermenistan işgalindeki topraklarının kurtarılması dolayısıyla Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı. Daha sonra Aliyev ike baş başa görüşen Başkan Erdoğan Azerbaycan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

    AA
    Başkan Erdoğan yurda döndü

    Başkan , Ermenistan işgalindeki topraklarının kurtarılması dolayısıyla Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.

    YURDA DÖNDÜ
    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle gittiği Azerbaycan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

    Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TRK", saat 23.55'te 'na indi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve diğer ilgililer karşıladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi 'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yurda döndü.

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