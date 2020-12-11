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    'tan 414 ton alabalık 'e gitti

    Denizi olmayan şehri 'ta alabalık tesislerinde üretilen 414 ton alabalık yetiştirildi. Yetiştirilen 414 ton alabalık Karadeniz'in diğer şehirlerine sevk edildi.

    İHA
    Denizi olmayan şehir Karadeniz'e 414 ton balık sattı

    Bayburt'ta son yıllarda gelişmeye başlayan balıkçılık sektörü önemli başarılara imza atıyor.

    414 TON ALABALIK YETİŞTİRİLDİ

    Bölgenin en büyük kapasiteli 'Yavru Alabalık Üretim Kuluçkahanesi'ne sahip olan Bayburt'tan bu yıl 414 ton alabalık yetiştirilerek Karadeniz'e transferi sağlandı.

    "SOMON OLARAK İHRAÇ EDİLMEKTEDİR"
    Bayburt Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Selami Ersen, "İlimizden bu yıl 414 ton alabalık yetiştirilerek Karadeniz'e transferi sağlanmıştır.

    İlimizden Karadeniz'e götürülen balıklar burada iyice büyütülerek somon olarak ihraç edilmektedir. Üreticilerimizi tebrik ediyoruz" dedi.

    Ersen, Bayburt'ta Demirözü Barajında üretilen ve göletten çıkarken 250 gram olan alabalıkların Mayısa kadar denizde 1.5 kg olup somon balığı olarak Rusya'ya ihraç edildiğini kaydetti.
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