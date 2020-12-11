İstanbul trafik durumu! 11 Aralık İstanbul trafik yoğunluk haritası! İstanbul’da trafik nasıl?

11 Aralık İstanbul trafik yoğunluk haritası merak konusu oldu. İstanbul trafik durumu canlı harita vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar mesai saatinin bitmesiyle birlikte araştırma yapmaya başladı. 56 saatlik yasağın başlamasına sayılı bir süre kala vatandaşlar yollara döküldü, trafikte yoğunluk yaşanmaya başlandı.
İSTANBUL TRAFİK HARİTASI!
Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde bu hafta ikinci kez uygulanacak olan 56 saatlik sokak kısıtlaması akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.
İBB trafik uygulaması adeta kırmızıya döndü. E-5 karayolu ve TEM Otoyolu'nda oluşan kilometrelerce kuyruk havadan drone ile görüntülendi. Öte yandan yoğunluk toplu taşıma araçlarında da yaşandı. Metro, metrobüs hatlarında yoğunluk oluştuğu görüldü.
YASAK SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında hafta içi her gece 21.00'da kısıtlama başlayacak. Hafta sonu cumartesi ve pazar tüm günü kapsayacak. Yasak pazartesi 05.00'te ise sona erecek.
İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararların alındığı anımsatıldı.
KİMLER DIŞARI ÇIKABİLECEK?
Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi 'özel gereksinimi' olanlar ile bunların veli-vasi veya refakatçileri.
Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla).
Seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve bu müsabakalardaki diğer görevliler. İnşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlarda çalışanlar.
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar (en fazla 4 kişi).
İbadethanelerdeki din görevlileri, cemevlerinde görevli olanlar. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri, gönüllü çalışanları.
Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar.
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen ve ikâmet ettiği yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler).
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olan kişiler, doktor raporu ile sevk olan ve-veya daha önceden alınmış doktor randevusu-kontrolü olanlar.