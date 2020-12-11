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    • 11.12.2020 11:10
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    'a detaylarını açıkladı: Vizesiz ikamet 90 güne çıkarıldı

    , dün Başkan 'ın seyahati sırasında imzalanan ile Azerbaycan arasındaki ayrıntılarını açıkladı. Buna göre iki ülke vatandaşları sadece kimlikleriyle seyahat edebilecek. Azerbaycan'a giden Türk vatandaşları 90 gün kalabilecek.

    AA
    Azerbaycan'a vizesiz seyahat nasıl olacak? İşte detaylar

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 9-10 Aralık tarihlerinde Azerbaycan'a gerçekleştirdiği seyahat sırasında imzalanan ve iki ülke vatandaşlarının, kimlik kartlarıyla karşılıklı ziyaretlerine imkan tanıyan protokolden büyük memnuniyet duyulduğu bildirildi.

    90 GÜNE KADAR VİZESİZ KALMAK MÜMKÜN

    Açıklamada, Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına uyguladığı vizeyi kaldırmasının hemen akabinde, 25 Şubat tarihinden itibaren iki ülke vatandaşlarının vizesiz ikamet sürelerinin 30 günden 90 güne çıkartıldığı hatırlatılarak,

    "Sayın Bakanımızın Azerbaycanlı mevkidaşıyla 10 Aralık tarihinde imzaladığı bu protokol ile de iki ülke vatandaşları sadece kimlik kartı ibraz etmek suretiyle Türkiye ve Azerbaycan'a gidebileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

    "SON DERECE ANLAMLI"

    Açıklamada ayrıca, "Halklarımız arasındaki teması daha da artıracak olan bu yeni düzenleme aynı zamanda Can Azerbaycan ile ilişkilerimizin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından son derece anlamlıdır." mesajı paylaşıldı.
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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan'a vizesiz seyahatin detaylarını açıkladı: Vizesiz ikamet 90 güne çıkarıldı