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    • 08.12.2020 14:15
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    SON DAKİKA: 'un barajları alarm veriyor: Son 10 yılın aynı dönemlerine göre en düşük su seviyesi!

    Son dakika haberi! Kurak geçen kış ayları, 'deki baraj doluluk oranlarını aşağı çekmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. , barajlarının alarm verdiğini açıkladı.

    Sabah
    İstanbul'un barajları alarm veriyor
    Kurak geçen kış ayları, 'deki baraj doluluk oranlarını aşağı çekmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. , barajlarının alarm verdiğini açıkladı.




    "SON 10 YILIN AYNI DÖNEMLERİNE GÖRE EN DÜŞÜK SU SEVİYESİNE VARILDI"
    Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "İstanbul barajları alarm veriyor. İSKİ kayıtlarına göre son 10 yılın aynı dönemlerine göre en düşük su seviyesine varıldı.





    SU HAYATTIR VERİMLİ KULLANALIM
    Yağışlarda azalma var. Herkesin sorumlulukla hareket etmesi gerektiği zamanlardayız. Su hayattır. Verimli kullanalım"     dedi.

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