Kurak geçen kış ayları, Türkiye'deki baraj doluluk oranlarını aşağı çekmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, İstanbul barajlarının alarm verdiğini açıkladı.
"SON 10 YILIN AYNI DÖNEMLERİNE GÖRE EN DÜŞÜK SU SEVİYESİNE VARILDI"
Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "İstanbul barajları alarm veriyor. İSKİ kayıtlarına göre son 10 yılın aynı dönemlerine göre en düşük su seviyesine varıldı.
SU HAYATTIR VERİMLİ KULLANALIM
Yağışlarda azalma var. Herkesin sorumlulukla hareket etmesi gerektiği zamanlardayız. Su hayattır. Verimli kullanalım" dedi.
"SON 10 YILIN AYNI DÖNEMLERİNE GÖRE EN DÜŞÜK SU SEVİYESİNE VARILDI"
Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "İstanbul barajları alarm veriyor. İSKİ kayıtlarına göre son 10 yılın aynı dönemlerine göre en düşük su seviyesine varıldı.
SU HAYATTIR VERİMLİ KULLANALIM
Yağışlarda azalma var. Herkesin sorumlulukla hareket etmesi gerektiği zamanlardayız. Su hayattır. Verimli kullanalım" dedi.