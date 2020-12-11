Koronavirüs ile mücadele kapsamında sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Çanakkale İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararlar aldı. Bu kapsamda sahil bandında olta balıkçılığı yapanlar arasında en az 3 metre mesafe olacak. Boya, yapışkan yer etiketi gibi gerekli yer işaretlemeleri ilgili belediyeler tarafından ivedilikle yapılacak. Belirlenmiş alan içerisinde bir kişi bulunabilecek.
HER ALANDA EN AZ BİR ZABITA
Olta balıkçılığı yapanlara kolluk ve zabıta ekipleri tarafından da bilgilendirme yapılacak. Olta balıkçılığı yapılan her alanda en az bir zabıta alan sorumlusu olacak. Alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta, sadece belirlenmiş alanlarda balık tutulmasını sağlayacak. Bu alanlardaki kişiler maske kullanacak ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade etmeyecek.
UYARI VE İKAZLARA UYMAYAN KİŞİLERE...
Temizlik, maske ve mesafe kurallarının ihlali olabilecek diğer hususlarda gerekli uyarı ve ikaz faaliyetlerinde bulunulacak. Uyarı ve ikazlara uymayan kişilere denetim ekiplerince yaptırım uygulanacak. Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılan sahil şeritleri, denetlenecek.
Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği idari işlem uygulanacak. Suç teşkil eden davranışlara ilişkin de Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.
AMATÖR BALIKÇI DİLAVER: YERLER BELİRLENİRSE HERKES İÇİN DAHA İYİ OLACAKTIR
Amatör balıkçı Dilaver Uslan, "Karar kapsamında olta balıkçılığıyla ilgili 3 metre yerler belirlenirse, herkes için daha iyi olacaktır. Şu anda biz kurallara uyuyoruz. Maske ve mesafeye dikkat ediyoruz. Alınan karardan memnunum ve herkesin de uymasını tavsiye ederim" dedi.