Olta balıkçılığı yapanlara kolluk ve zabıta ekipleri tarafından da bilgilendirme yapılacak. Olta balıkçılığı yapılan her alanda en az bir zabıta alan sorumlusu olacak. Alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta, sadece belirlenmiş alanlarda balık tutulmasını sağlayacak. Bu alanlardaki kişiler maske kullanacak ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade etmeyecek.

UYARI VE İKAZLARA UYMAYAN KİŞİLERE...