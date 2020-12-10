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    • 11.12.2020 06:12
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    SON DAKİKA: Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi: Tüm şehirlerde denetimler sürüyor

    Son dakika haberine göre, yeni tip koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca uygulamaya konulan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması kapsamında 'un birçok noktasındaki denetimlerde vatandaşların izin belgeleri tek tek kontrol edildi.

    DHA
    Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca uygulamaya konulan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması kapsamında 'un birçok noktasındaki denetimlerde vatandaşların izin belgeleri tek tek kontrol edildi. Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlemlenirken, uygulama saat 05.00 itibariyle sona erdi.

    Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konan hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.


    POLİSLER TEK TEK KONTROL ETTİ
    Uygulama kapsamında İstanbul'da polis ekipleri birçok noktada denetim yaparak, vatandaşların izin belgelerini tek tek kontrol etti. Polis, belgelerde bulunan isimlerle araçtaki kişilerin isimlerini de karşılaştırdı. Ayrıca polis, sürücülere maske takmaları yönünde uyarılarda da bulundu.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi: Tüm şehirlerde denetimler sürüyor