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    • 10.12.2020 19:31
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    Son dakika: Viranşehir’de kendisini patlatmaya çalışan öldürüldü! 'lı terörist 'den 'ye geçti...

    Son dakika haberine göre, ’nın girişinde kendisini patlatmaya çalışan 'lı polis ekipleri tarafından imha edildi. İşte terör örgütü PKK'nın saldırı girişiminin detayları...

    AJANSLAR

    Son dakika haberi...

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlükleri, PKK/KCK/ PYD/YPG terör örgütü mensubu bir şüphelinin, Suriye'den illegal yollardan getirdiği patlayıcı maddeyle sansasyonel eylemler yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

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    1,5 KİLOGRAM PATLAYICI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Şahsın içerisinde bulunduğu taksi, Viranşehir ilçesinin girişinde bulunan uygulama noktasında polis ekipleri tarafından durduruldu.

    Bu sırada terörist, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken uygulama noktasındaki görevli polis tarafından etkisiz hale getirildi.

    Suriye uyruklu olduğu belirlenen şahsın yapılan üst aramasında, üzerine sarılı korse içerisinde ele geçirilen yaklaşık 1,5 kilogram patlamaya hazır parça tesirli bomba imha edildi.

    İÇİŞLERİ'NDEN CANLI BOMBA AÇIKLAMASI

    İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlükleri, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 1 şahsın, Suriye'den illegal yollardan getirdiği patlayıcı madde ile birlikte sansasyonel eylemler yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın içerisinde bulunduğu taksi, Viranşehir ilçe girişinde bulunan uygulama noktasında Şanlıurfa Emniyeti ekipleri tarafından durduruldu. Bu sırada şahıs, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken uygulama noktasındaki görevli polis tarafından etkisiz hale getirildi. Suriye uyruklu olduğu belirlenen şahsın yapılan üst aramasında, üzerine sarılı korse içerisinde yaklaşık 1.5 kg patlamaya hazır halde parça tesirli patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcı madde imha edildi" denildi.
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    Haberler Güncel Son dakika: Viranşehir’de kendisini patlatmaya çalışan canlı bomba öldürüldü! PKK'lı terörist Suriye'den Türkiye'ye geçti...