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    • 10.12.2020 20:18
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    Kalleşlere ! 'te 'lı lere ait mühimmat ele geçirildi

    Son dakika haberi... Terör örgürü 'ya ait lar hız kesmeden sürüyor. 'in Güroymak ilçesinde terör örgüt PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü 5 tüp ve mühimmat ele geçirildi.

    Hepsi kalleşlere ait!

    Terör örgürü PKK'ya ait operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

    Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, Güroymak ilçesinin Yayladere köyü kırsalında terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındı.

    Bunun üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak ve etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek için operasyon düzenlendi.

    HEPSİ İMHA EDİLDİ
    Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek 2020-119" adı verilen operasyonda, toprağa gömülü 12 kilogramlık 5 tüp, bir sığınakta toprağa gömülü plastik bidonda 307 kalaşnikof fişeği, 2 kalaşnikof şarjörü, sırt çantası, leşker kıyafeti, sprey boya kutusu ve parçalanmış kitap ele geçirildi.

    Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler imha edildi. Sığınak da kullanılamaz hale getirildi.
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    Haberler Güncel Kalleşlere operasyon! Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi