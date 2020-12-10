Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, Güroymak ilçesinin Yayladere köyü kırsalında terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındı.