Diyanet İşleri Başkanlığı yarın cuma namazının ardından tüm camilerde yağmur duası edileceğini açıkladı. Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapılacağı hutbede, cuma namazının farzından sonra yağmur duası edilecek. Bilindiği üzere kuraklık olması durumunda tövbe istiğfardan sonrası Cenâb-ı Allah'tan bolluk ve berekete vesile olacak yağmur göndermesini istenir. Yağmur yağması ve tekrar bereket gelmesi için dua edilir. Peki, yağmur duası nedir? Yağmur duası nasıl yapılır? İşte detaylar...

YAĞMUR DUASI NEDİR?

Bir bölgede kuraklık olması durumunda o bölge sakinlerinin mümkünse topluca bölge dışına, açık bir alana çıkıp tövbe istiğfardan sonra Cenâb-ı Allah'tan bolluk ve berekete vesile olacak yağmur göndermesini istemeleri, bunun için dua etmeleri, yalvarıp yakarmaları sünnettir. Bu duaya "istiska duası" denir ki, su isteme, yağmur isteme anlamına gelir.