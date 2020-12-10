



90 metre yüksekliğindeki barajda su seviyesinin, dağın yamaç kısımlarında yatay olarak 30 metreye kadar düştüğü gözlendi. KKTC Geçitköy Barajı'na su temin eden 135 milyon metreküplük Alaköprü Barajı'nda 24,2 milyon metreküplük su kaldığı tahmin ediliyor.