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    • 10.12.2020 09:56
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    'da depo baskını! 9 bin 440 litre ele geçirildi

    Son dakika haberi... operasyonları son sürat devam ediyor. Son olarak, 'da bir ev ve 2 depoya yapılan baskında, 9 bin 440 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

    Adana'da depo baskını! 9 bin 440 litre sahte içki ele geçirildi

    'da bir ev ve 2 depoya yapılan baskında, 9 bin 440 litre ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiği tespit edilen kent merkezindeki bir ev ve 2 depoya operasyon düzenledi.

    Söz konusu adreslerde, 9 bin 440 litre sahte içki, 75 litre içki yapımında kullanılan etil alkol, 2 litre içki aroması ve alkolmetre ele geçirildi.

    Polis ekiplerince gözaltına alınan C.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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