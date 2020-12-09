İSKİ verilerine göre İstanbul'da barajların doluluk oranları, yüzde 22.66 seviyesine kadar indi. Alibeyköy barajının son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 08 Aralık 2013 yılında yüzde 19.76 ölçülürken bu rakam bugün itibariyle yüzde 28.66 olarak kayda geçti.