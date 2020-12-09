Çanakkale'de barajlardaki suyun az kalmasından dolayı araç ve halı yıkama yasaklandı
Türkiye'deki koronavirüs salgının tekrar etkisini göstermesiyle birlikte kuraklıkta hızla artıyor. Birçok ilde beklenen yağışların yağmaması nedeniyle barajlar adeta kurudu. Çanakkale'de de şehrin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasiteli Atikhisar Barajı'nda 12 milyon metreküp su kalması nedeniyle Çanakkale Belediyesi şehir şebeke suyu kullanılarak hortumla araç, halı ve kilim yıkanmasını yasaklarken, sanayi tesislerinde kullanımları göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesine, bahçe sulamalarının da mümkünse kuyu suyu kullanılarak ve damlama sistemi ile yapılması kararı aldı.
Çanakkale'de yağışların beklenen seviyede olmaması nedeniyle barajlardaki su miktarı gederek azaldı. Çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nın dibindeki 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı'nda, yaklaşık 12 milyon metreküp su kaldı.
Çanakkale merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'ndaki su miktarının ise 12 milyon metreküpe düştüğü belirtildi. Kentin içme suyu ihtiyacını da karşılayan Atikhisar Barajı'nda su miktarının iyice azalması üzerine Çanakkale Belediyesi harekete geçerek, su kullanımına yönelik bazı yasaklar getirdi.
Çanakkale Belediye Su İşleri Müdürlüğü, tüm dünyada ve ülkemizde de yaşanan küresel ısınmanın etkisiyle su kaynaklarının azaldığını, yaşanmaya başlanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak; kentin tek su kaynağı olan Atikhisar Barajı'ndaki suyun en yüksek verimi sağlayacak şekilde kullanılabilmesi ve sürdürülebilir su yönetiminin sağlanabilmesi için önlem alınmasını teklif etti.