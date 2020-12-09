Çanakkale'de barajlardaki suyun az kalmasından dolayı araç ve halı yıkama yasaklandı

Çanakkale'de yağışların beklenen seviyede olmaması nedeniyle barajlardaki su miktarı gederek azaldı. Çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nın dibindeki 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı'nda, yaklaşık 12 milyon metreküp su kaldı.