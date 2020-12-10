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    Son dakika: Bakan duyurdu: Türkiye - arasında sadece mızla edebileceğiz

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı 'ndan ile Türkiye arasında siz kararının alındığını duyurdu. Twitter'dan açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasında sadece nın geçerli olacağını açıkladı.

    Azerbaycan ile Türkiye arasında yeni dönem!

    Dışişleri Bakanı 'ndan ile Türkiye arasında siz kararının alındığını duyurdu.

    "SADECE KİMLİK KARTIMIZLA SEYAHAT EDEBİLECEĞİZ"
    Twitter'dan açıklama yapan Çavuşoğlu, Kardeşim, "Ceyhun Bayrammov ile imzaladığımız protokolle Türkiye - Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. "Tek Millet İki Devlet"e de bu yakışır! Hayırlı olsun!" ifadelerine yer verdi.

    ERDOĞAN VE ALİYEV'DEN BAKÜ'DE ÖNEMLİ GÖRÜŞME
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü'DE Gençlik Sarayı'nda görüşme gerçekleştirdi.

    Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ikili ticari anlaşmalar imzalandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Türkiye - Azerbaycan arasında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz