Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat kararının alındığını duyurdu.

"SADECE KİMLİK KARTIMIZLA SEYAHAT EDEBİLECEĞİZ"

Twitter'dan açıklama yapan Çavuşoğlu, Kardeşim, "Ceyhun Bayrammov ile imzaladığımız protokolle Türkiye - Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. "Tek Millet İki Devlet"e de bu yakışır! Hayırlı olsun!" ifadelerine yer verdi.

Pasaport ❌

Vize ❌

Kimlik Kartı ✅



Kardeşim @bayramov_jeyhun'la imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz.



"Tek Millet İki Devlet"e de bu yakışır!

Hayırlı olsun! 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/ckWtgLWpk9 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 10, 2020

ERDOĞAN VE ALİYEV'DEN BAKÜ'DE ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü'DE Gençlik Sarayı'nda görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ikili ticari anlaşmalar imzalandı.