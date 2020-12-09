"RUSYA SADECE TÜRKİYE'YE KOTA UYGULUYOR"

Rusya'ya domates ihracatında 2015 öncesinde kota olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "İki ülke arasındaki ilişkiler, 2017 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirvede her konuda normalleşmiş ve iki ülke arasında 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi konulmuşken, Azerbaycan ile Ermenistan arasında çıkan savaş sonrasında Dağlık Karabağ'da kontrolü sağlamak için Rusya ile Türkiye savunma bakanlıkları mutabakat muhtırası imzalamış ve Dağlık Karabağ'da birlikte görev yapıyorken, Rusya, başka ülkelere kota uygulamadığı halde Türk domatesine hala kotanın olmasını anlamak mümkün değil."