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    • 10.12.2020 22:32
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    Ekmek pişirmek için buluşan 72 kadın e yakalandı

    hikayelerine ilginç bir olay daha eklendi. 'nin ilçesi ’nde, ekmek pişirmek için bir araya gelen kadınların birbirine yeni tip virüs (Kovid-19) bulaştırması sonucu toplam 72 kişinin testi pozitif çıktı. Jandarma ekipleri mahalleyi karantinaya aldı.

    DHA
    Koronavirüs mayalandı!

    Koronavirüs bulaşması yurtta farklı bir boyut aldı. Yahyalı ilçesine 65 kilometre uzaklıktaki 615 kişinin yaşadığı 150 haneli Kapuzbaşı Mahallesi'nde 5 Aralık'ta kadınlar kış öncesi birlikte ekmek pişirdi. Aradan geçen süreçte mahallede yaşayan bazı kadınlar yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastanelere başvurdu.

    KORONAVİRÜSE YAKALANAN KADINLAR KARANTİNADA

    Hastanede Kovid-19 testleri yapılan kadınların sonuçları pozitif çıktı. Kadınlar evlerinde karantinaya alındı. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile dün karantina altına alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri de mahallede çalışma yaptı. Koronavirüs testi yapılanlardan 72'sinin sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. Mahallenin yiyecek ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

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