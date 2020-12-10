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    • 10.12.2020 22:11
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    'den Fas'a "" mesajı: Faslı mevkidaşı Burita'yla görüştü

    , 'le tam kurulmasına yönelik anlaşmaya varan Fas'ın Dışişleri Bakanı Nasır Burita'yla yaptığı telefon görüşmesinde, her ülkenin istediği ülkeyle ilişki kurabileceğini fakat bunun davası pahasına yapılmasına karşı olduklarını bildirdi.

    AA
    Türkiye'den Fas'a Filistin mesajı

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, , Faslı mevkidaşı Burita'yla telefon görüşmesi yaptı. Çavuşoğlu, görüşmede, mevkidaşı Burita'ya her ülkenin istediği ülkeyle ilişki kurabileceğini fakat bunun davası pahasına yapılmasına karşı olduklarını belirtti.

    ÇAVUŞOĞLU, CEZAYİR DIŞİŞLERİ BAKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ
    Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'la da telefonda görüştü. Bu görüşmeye ilişkin detay ise paylaşılmadı.

    ABD Başkanı , Fas ve 'in tam kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

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    Haberler Güncel Türkiye'den Fas'a "Filistin" mesajı: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Faslı mevkidaşı Burita'yla görüştü