Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Faslı mevkidaşı Burita'yla telefon görüşmesi yaptı. Çavuşoğlu, görüşmede, mevkidaşı Burita'ya her ülkenin istediği ülkeyle ilişki kurabileceğini fakat bunun Filistin davası pahasına yapılmasına karşı olduklarını belirtti.

ÇAVUŞOĞLU, CEZAYİR DIŞİŞLERİ BAKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'la da telefonda görüştü. Bu görüşmeye ilişkin detay ise paylaşılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

