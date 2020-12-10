Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.12.2020 22:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.12.2020 22:38
    ABONE OL

    10 Aralık Rasulayn şehit isimleri ve memleketleri - Rasulayn şehitleri

    bölgesinde bulunan ve 'nın Ceylanpınar ilçesinin tam karşısında yer alan 'nin Rasulayn ilçesinde bugün acı bir haber geldi. /'li alçak teröristler Rasulayn'da yol kontrol noktasında düzenledi. Kalleş saldırıda 2 asker şehit oldu, 8 asker de yaralandı. Peki, Rasulayn şehitlerinin isimleri neler? Şehadete eren mehmetçiklerimiz nereli? İşte 10 Aralık Suriye Rasulayn şehit isimleri ve memleketleri...

    Rasulayn'da kalleş saldırı!

    Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde kalleş bir saldırı meydana geldi.

    İçişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 2 askerin şehit olduğunu 8 askerin yaralandığını bildirildi.



    2 JANDARMA ŞEHİT OLDU
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat bölgesinde Suriye-Resulayn Haseke-2 Yol Kontrol Noktasında, bugün saat 15.25 sularında bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğu belirtildi.

    YARALI PERSONEL SAYISI 8 OLDU
    Olayda yaralanan jandarma personeli sayısının 8'e yükseldiğinin vurgulandığı açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve kahraman jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

    "Genel sağlık durumları iyi olan yaralılarımız Rasulayn Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır. Terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."



    Bombalı saldırıda şehit düşenlerden birinin Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt olduğu açıklandı.

    ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ
    Askeri yetkililer, sağlık ekipleriyle birlikte şehit Kurt'un yaşadığı eve giderek annesi Ömrüye ve babası Ziya Kurt'a haberi verdi.



    KARDEŞİ DE SURİYE'DE GÖREVLİ
    2 kardeşi bulunan şehidin, erkek kardeşinin kendisi gibi Suriye topraklarında görevli yüzbaşı, kız kardeşinin de öğrenci olduğu öğrenildi.

    Şehit Kurt'un cenazesi yarın Antalya'da defnedilecek.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel 10 Aralık Suriye Rasulayn şehit isimleri ve memleketleri - Rasulayn şehitleri