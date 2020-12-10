Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde kalleş bir saldırı meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 2 askerin şehit olduğunu 8 askerin yaralandığını bildirildi.
2 JANDARMA ŞEHİT OLDU
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat bölgesinde Suriye-Resulayn Haseke-2 Yol Kontrol Noktasında, bugün saat 15.25 sularında bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğu belirtildi.
YARALI PERSONEL SAYISI 8 OLDU
Olayda yaralanan jandarma personeli sayısının 8'e yükseldiğinin vurgulandığı açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve kahraman jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:
"Genel sağlık durumları iyi olan yaralılarımız Rasulayn Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır. Terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."
Bombalı saldırıda şehit düşenlerden birinin Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt olduğu açıklandı.
ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ
Askeri yetkililer, sağlık ekipleriyle birlikte şehit Kurt'un yaşadığı eve giderek annesi Ömrüye ve babası Ziya Kurt'a haberi verdi.