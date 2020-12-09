SON DAKİKA HABERİ... Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda CHP'den iğrenç saldırı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, konuşma yaptığı sırada CHP'li Sezgin Tanrıkulu oturduğu yerden kalkarak Bakan Gül'ün konuşma yaptığı kürsüye doğru yürüyerek ortamı bir anda gerdi.

ADALET BAKANI GÜL'ÜN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM) kararlarından bahsederken CHP'li Sezgin Tanrıkulu, oturduğu yerden kalkarak, Bakan Gül'e tepki gösterdi. "Enis Berberoğlu kararında neredeydiniz" diye bağıran Tanrıkulu, Gül'ün konuştuğu kürsüye doğru yürüdü. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri de tartışmaya dahil oldu. AK Parti'li Hamza Dağ'ın da CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun üzerine yürümesi üzerine arbede yaşandı.

CHP'Lİ TANRIKULU'NA TOKAT GİBİ CEVAP

TBMM Genel Kurulu'nun yöneten Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Tanrıkulu'nu yerine oturması konusunda birkaç kez uyardı. Ancak, Tanrıkulu ortamı germeye devam etti. Bunun üzerine Bilgiç, oturuma 15 dakika ara verdi. Verilen arada da tartışma devam etti. Aranın ardından Gül, AYM kararlarının bağlayıcı olduğunu belirterek, "Yargı bağımsızdır. Adalet Bakanın cübbe giyip karar vermesini bekliyorsunuz. Cübbeyi giyip hakim yerine karar veremeyiz. AYM'ye bireysel başvuru hakkını biz getirdik" dedi.



Hakimlerin cezaevinde olduğuna ilişkin eleştirilere ise Gül, FETÖ'cülerin cezaevinde olduğunu söyledi. Gül, "Bizim hakimlerimiz, savcılarımız kararlarında Pensilvanya'ya, Kandil'e bakmaz" dedi.