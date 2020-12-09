Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.12.2020 18:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.12.2020 18:28
    ABONE OL

    Başkan , 'ın başkenti Bakü'de akşam yemeğine katıldı

    Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Başkan , Bakü'ye geldi. Erdoğan burada Aliyev ile birlikte akşam yemeğine katıldı.

    DHA
    Başkan Erdoğan, Bakü'de akşam yemeğine katıldı

    Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Başkan , Bakü'ye geldi.



    Başkan Erdoğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, 'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral karşıladı.



    Erdoğan burada Aliyev ile birlikte akşam yemeğine katıldı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı da Bakü'ye geldi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de akşam yemeğine katıldı