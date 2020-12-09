Silivri Belediyesi 2020 yılı Aralık ayı meclis toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumu belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Maxicells İlaç Sanayi A.Ş.'ye tahsis edilen Kavaklı Mahallesi 2375, 3310 ve 3022 parsellerdeki hazineye ait araziler gündeme geldi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, muhalefet tarafından kamuoyunda bilgi kirliliği oluşturulduğu gerekçesiyle açıklama yaptı. Tahsis konusu üzerinden yapılan basın açıklamaları ile kamuoyunun yanlış yönlendirilmeye çalışıldığını söyleyen Başkan Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Kızılay Derneği ile yapılan resmi yazışmaları meclise sundu.

"SATILDI DEMEK VİCDANSIZLIKTIR"

Yılmaz, muhalefetin söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek şu bilgileri aktardı:

"Tahsis edilen bir yerin, değeri 100 Milyon TL olan bir yerin değerinin 400-500 Milyon TL olduğunu söyleyerek tahsisteki binde bir tutarındaki harcın devlete yatırılacağı parayla bu yerin satıldığını iddia etmek çok büyük vicdansızlıktır. 350 Milyon TL'lik yeri 5 Milyon TL'ye satıyor diyorlar. Arkadaşlar kimsenin kimseye bir yer sattığı yok. Tahsis bu. Devletin, Milli Emlak'ın, Maliye Hazinesi'nin sanayi arazileri içerisinde 150 dönüm arazisi var mı? Yok. Bir devlet yatırımı yapılacakken, devlete ait olan yere mi yaparsınız yoksa yer satın alıp bu maliyetin üstüne maliyet mi eklersiniz? Tabi ki eldeki Maliye Hazinesi alanlarından biri değerlendirilecek. Ama bir kere şunu bırakalım, peşkeş diyerek '350 Milyonluk yer 5 Milyona satılıyor' demek ucuz siyaset aracıdır. İşin özünden kopup, işi siyaset mecrasına çekersek, iletişim kanallarını tıkayıp bu yatırımın daha doğru bir yere kaydırılma şansının önüne de set çekersiniz."

"KEŞKE ARAYIP SORSAYDINIZ"

Muhalefet partisi temsilcilerinin konu gündeme gelince hiçbir şekilde iletişime geçmediğinden yakınan Başkan Yılmaz, "Gönül isterdi ki CHP İlçe Başkanı, Grup Başkanvekili telefon açsalardı ve sorsalardı konu nedir diye. Biz de bilgi verseydik. Tabi ki muhalefetini yapsınlar ama bir iletişim kurmadan Silivri Belediye Başkanını, Cumhur İttifakını, bu işin içine katarak ve kamuoyunda küçük düşürmeye çalışmak sizin başaramayacağınız beyhude bir çabadır. 'Peşkeş çekildi, satıldı' gibi çirkin söylemlerle vatandaşlarımızın aklını bulandırmayın, bulanık suda balık avlamaya kalkmayın." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YATIRIM KARARINI DESTEKLİYORUM"

Başkan Yılmaz, yatırım kararına ilişkin destek mesajı vererek, "Üstüne basa basa söylüyorum Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bu hamlesinin sonuna kadar arkasındayım. Ama geç kalınmış ve 3 yıldır inşaatına başlanmamış. Plazmadan İlaç Üretim Tesisinin sonuna kadar arkasındayız. 5 katrilyon TL teknolojik yatırımdan bahsediyoruz. Yeriyle ilgili de görüşlerimizi arz etmişiz ve gerekli değerlendirmeler yapılmış." ifadelerini kullandı.

"BU YATIRIM ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR"

"Ülkemiz için önemli olan bu yatırımı destekliyoruz." diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Yılmaz, yapılması planlanan Plazma Fabrikası, Kan Torbası Fabrikası ve Soğuk Depo Binasının öneminden bahsetti. Başkan Yılmaz, şöyle devam etti:

Sağlık alanında yerli ve milli bir yatırım. Bu zamana kadar yapılmaması kabahat olan bir tesis. Plazmanın ne olduğuyla ilgili bir araştırma yaptığımda, kan verdiğimizde bu kanın yüzde 20 gibi bir kısmı hastalar için kullanılıyor. Hastalıkların tedavisinde ise plazmaların önemi çok büyük. Peki, bu plazmalar nerelerde işleniyor? Dünyada 8 tane plan plazma fabrikalarında. Kızılay kan topluyor, kanın en değerli olan plazmasını çöpe atıyoruz. Neden? Tesisimiz yok diye. Peki ne yapıyoruz? Her yıl 350 Milyon Dolar ile 500 Milyon Dolar arası plazma ithal ediyoruz. İşte bu ithalatın önüne geçecek bir yatırım.