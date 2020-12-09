"ÜZERİNDEN ARAÇLAR, İNSANLAR GEÇİYOR"

Nusret Suna, "Bu köprü betonarme bir köprü. Zamanında çok yıpranıp hasar aldığından dolayı çelik elemanlarla güçlendirme yapılmış. Ama bu elemanlar da hasar almış. Bunların tekrardan gözden geçirilmesi gerekiyor. İstanbul'da buna benzer köprülerin de şu andan itibaren gözden geçirilmesi gerekiyor. Üzerinden araçlar, insanlar geçiyor. Herhangi bir müdahale durumunda risk yaratabilir. Onarımlar yapılmadığı müddetçe bunlar da bir kanser hücresi gibi içeriye doğru ilerler, hasar verirler. Yani onarılması ve güçlendirilmesi daha da zorlaşır. Bunları muhafaza edip onardığımız zamanda ilk andaki mukavemetine geliştirilebilir."