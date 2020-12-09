





TRT Haber'in aktardığına göre, terör örgütünün ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve diğer cemaatlere sızmaya çalıştığı, evlilik yapılanması faaliyetine devam ettiği, itirafçıların önüne geçme, bu kişileri motive etme çabasında olduğu, örgüt elebaşına ait kitap ve ses kayıtlarını dijital ortamdan örgüt üyelerine gönderdiği belirlendi.



Terör örgütünün güncel yapılanmayı ise, cezaevlerinden tahliye olanlar ile haklarında yakalama kararı bulunan kişilerden oluşturmaya çalıştığı tespit edildi.

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