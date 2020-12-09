'BU KONUDA KATI TEDBİRLERİN UYGULANMASI GEREKİYOR'

Prof. Dr. Recep Tekin, kapalı ortamda kaçak şekilde devam eden işletmelere katı tedbirlerin uygulanması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Siz bütün tedbirlerinizi almışken o insanlar virüsü topluma bulaştırıyor. Kapalı ortamlar bizim için en büyük risk. Kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirdikçe, virüsü açık bir şekilde maske bile olsa bulaştırıyorsunuz. Bu konuda katı tedbirlerin alınması gerekiyor. Kafe ya da lokanta gibi yerlerde kaçak şekilde hizmet veriliyorsa bunlara ciddi yaptırım uygulanması gerekiyor.