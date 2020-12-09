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    • 09.12.2020 13:05
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    nedir? ? ne?

    nedir? Dün gece oynanan PSG Başakşehir maçında 4. hakemin ifade ettiği ? nedir? Negro kelimesinin anlamı günün en çok merak edilen konularından birisi oldu. Bu kelime dünya geneline ırkçı ve aşağılayıcı ifadeler çağrıştırmaktadır.

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    Negro kelime anlamı nedir? Negro ne demek? Negro Türkçe anlamı ne?

    Negro ne demek? Negro kelime anlamı nedir? Negro Türkçe anlamı merak konusu oldu. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG Başakşehir maçına ırkçılık skandalı damga vurdu. Pierre Webo'nun 15.dakikada kırmızı kart görmesi ve sonrasında yaşanan sahadan çekilme olayı dünyanın gündemine oturdu. Maçın 4. hakeminin sarf ettiği "Negro" kelimesinin ne anlama geldiği ise merak ediliyor.

    NEGRO NE DEMEK?

    Nigger, özellikle İngilizce konuşulan bazı ülkelerde Afrika kökenli siyahi insanlar için kullanılan aşağılayıcı bir terim. Negro (siyah [renk]) sözcüğünden gelir.

    İlk olarak sömürgecilik döneminde sömürgeci ülkeler aracılığıyla Afrika kıtasından alınıp köle olarak getirilmiş insanlar için, siyahi anlamında kullanılmıştır. Zamanla, kölelikle özdeşleştiği için, hakaret kabul edilmiştir. Özellikle Amerika'da 1965'e kadar yaygın olarak kullanılmıştır. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi olmayan biri tarafından kullanıldığında hakaret kabul edilir.

    Araştırmalara göre "negro" kelimesi köken itibariyle Latin ve Yunan dillerinden mülhem olup Avrupa dışındaki "beyaz olmayan" toplumlar için kullanılmıştır. Tam olarak önce hangi topluluğa dendiği tartışmalıdır. Yerine göre yerli Amerikalılar, Afrikalılar ve esmer Asyalılar için kullanıldığı bilinmektedir.
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