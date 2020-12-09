Negro kelime anlamı nedir? Negro ne demek? Negro Türkçe anlamı ne?

NEGRO NE DEMEK?

Nigger, özellikle İngilizce konuşulan bazı ülkelerde Afrika kökenli siyahi insanlar için kullanılan aşağılayıcı bir terim. Negro (siyah [renk]) sözcüğünden gelir.

İlk olarak sömürgecilik döneminde sömürgeci ülkeler aracılığıyla Afrika kıtasından alınıp köle olarak getirilmiş insanlar için, siyahi anlamında kullanılmıştır. Zamanla, kölelikle özdeşleştiği için, hakaret kabul edilmiştir. Özellikle Amerika'da 1965'e kadar yaygın olarak kullanılmıştır. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi olmayan biri tarafından kullanıldığında hakaret kabul edilir.