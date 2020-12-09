"İKİLEME DÜŞTÜK"

Ersoy yaptığı basın açıklamasında, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra İzmit Belediyesi'nde işçiler üzerinde cadı avı başlatıldığını belirterek, "AK Parti'ye ve sendikaya gönül veren ne kadar işçi varsa, ya 'Çat çat doğrayarak' işten attınız ya da baskı tehdit ve sürgünle onurları ile oynadınız. Başkan Hanım'ın yaptığı açıklamaları okuyunca 2 yıldır İzmit Belediyesi'ni yöneten kişi ile röportajı veren kişinin aynı kişiler olup olmadığı hususunda ikileme düştük. İki yıldır yönettiği İzmit Belediyesi'nde antidemokratik uygulamaları, ideolojik saplantıları, siyasi hırslarıyla hareket eden kişi gitmiş, yerine ideolojik olmayan, demokratik, her kesimi kucaklayan bir Belediye Başkanı gelmiş, oysa Kocaeli ve İzmit işçisi kendisini başkanlık sürecinde nasıl biri olduğunu yaşayarak tecrübe etti." ifadelerini kullandı.