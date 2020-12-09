Binlerce öğrenci bekliyor! KYK ne zaman yatacak? KYK burs kredi yattı mı?

KYK ne zaman yatacak? KYK burs kredi yattı mı? KYK sonuçlarının açıklanmasının ardından ödemelerden faydalanmak isteyen öğrenciler KYK ne zaman yatacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Bursların ve kredilerin ne zaman yatacağına ilişkin açıklama geldi. T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre ödemeler yatırılmaya başlandı. İşte KYK ne zaman yatacak sorusunun yanıtı!
KYK NE ZAMAN YATACAK?
TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar ise 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.
KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Burs/kredi miktarları
2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.
KYK PARASI NASIL ALINIR?
KYK adresindeki Burs/Kredi sonuç ekranından T.C. Ziraat Bankası linkine tıklayarak öğreneceğiniz şubeden alacağınız banka kartlarınız ile Ziraat Bankası ATM'lerinden ve şubelerinden çekebilirsiniz. Öğrenim kredileri müracaat edilen öğretim yılı başı itibariyle (Ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.
Ödemeler; TC. Kimlik Numarasının son hanesine göre son hanesi 0 olanlara her ayın 6'sında, son hanesi 2 olanlara her ayın 7'sinde, son hanesi 4 olanlara her ayın 8'inde, son hanesi 6 olanlara her ayın 9'unda, son hanesi 8 olanlara her ayın 10'unda yapılır.
KYK ÖDEMELERİ KAÇ AY YATAR?
Burs veya kredi fark etmeksizin üniversite hayatınız boyunca yazlarda dahil olmak üzere her ay yatmaktadır. İlk burs yattıktan mezun olana kadar devam eder.
Krediyi iptal etmek mümkündür. Kredi iptal edildiği takdirde de iptal edilene kadar yatar.