Binlerce öğrenci bekliyor! KYK ne zaman yatacak? KYK burs kredi yattı mı?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.

KYK PARASI NASIL ALINIR?

KYK adresindeki Burs/Kredi sonuç ekranından T.C. Ziraat Bankası linkine tıklayarak öğreneceğiniz şubeden alacağınız banka kartlarınız ile Ziraat Bankası ATM'lerinden ve şubelerinden çekebilirsiniz. Öğrenim kredileri müracaat edilen öğretim yılı başı itibariyle (Ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.