Binlerce öğrenci bekliyor! KYK ne zaman yatacak? KYK burs kredi yattı mı?

Ödemeler; TC. Kimlik Numarasının son hanesine göre son hanesi 0 olanlara her ayın 6'sında, son hanesi 2 olanlara her ayın 7'sinde, son hanesi 4 olanlara her ayın 8'inde, son hanesi 6 olanlara her ayın 9'unda, son hanesi 8 olanlara her ayın 10'unda yapılır.

KYK ÖDEMELERİ KAÇ AY YATAR?

Burs veya kredi fark etmeksizin üniversite hayatınız boyunca yazlarda dahil olmak üzere her ay yatmaktadır. İlk burs yattıktan mezun olana kadar devam eder.

Krediyi iptal etmek mümkündür. Kredi iptal edildiği takdirde de iptal edilene kadar yatar.