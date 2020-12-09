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    • 09.12.2020 16:16
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    'ta 'lı lere ait ve 2 savunma tipi el bombası ele geçirildi!

    Son dakika haberi... 'un Hasköy ilçesinde 'lı lerce kullanıldığı belirlenen mağarada ve 2 savunma tipi el bombası ele geçirildi.

    Muş'ta PKK'lı teröristlere ait lav silahı ve 2 savunma tipi el bombası ele geçirildi!

    'un Hasköy ilçesinde 'lı lerce kullanıldığı belirlenen mağarada ve 2 savunma tipi el bombası ele geçirildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu 4-5 Aralık'ta Hasköy ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi.

    "Yıldırım-9" adı verilen operasyonda terör örgütü mensuplarının kullandığı tespit edilen 26 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğindeki mağarada, lav silahı, 2 savunma tipi el bombası, bir çift ayakkabı, poşet serum ve muhtelif giyim malzemeleri bulundu.

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    Haberler Güncel Muş'ta PKK'lı teröristlere ait lav silahı ve 2 savunma tipi el bombası ele geçirildi!