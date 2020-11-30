"MİLLETVEKİLLERİ BİZİ, BİZ DE MİLLETVEKİLLERİNİ ARIYORUZ AMA..."

"Bugün çıkan haber gerçek dışı." diyerek bir kez daha haberi yalanlayan Aydın şöyle konuştu:

Bizim milletvekilleri ile 'gelin bize katılın, grup kuralım' gibi bir çalışmamız söz konusu değil. Ama milletvekilleri ile görüşüyoruz. milletvekilleri bizi arıyor, biz onları arıyoruz. İletişimimiz, diyaloğumuz var. Ama şuradan şu kadar milletvekili koparalım gibi bir düşüncemiz yok.