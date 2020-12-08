HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Silivri'de 'Gardiyanlar Muhammed Ali Taş'ı dövdü' iddiasına yalanlama!

İDDİALAR ASILSIZDIR

FETÖ'den tutuklu olan Taş'a İşkence yapıldığını iddia eden Gergerlioğlu'na Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yalanlama geldi. Savcılıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmış olup işkence iddiaları asılsızdır. Tüm iddialarla ilgili soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Savcılıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı basın yayın kuruluşlarında Silivri Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün infaz koruma memurları tarafından darp edildiği iddialarıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur.

Silivri Ceza İnfaz Kurumunda bulunan FETÖ/PDY üyesi olup Anayasal düzeni ortadan kaldırma suçundan yargılanıp ceza alan M.A.T. ile silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan (FETÖ/PDY) tutuklu Ö.Ç. 04/12/2020 tarihinde koğuşta tartıştıktan sonra havalandırma bahçesine çıktıkları ve tartışmanın bahçede de sürdüğü, tartışmanın karşılıklı kavgaya dönüştüğü kamera kayıtları ile tespit edilmiştir. Koğuştakilerin araya girmesi üzerine kavga sonlandırılmıştır. Kavgada her iki tutukluda yaralanmıştır. Koğuştakilerin butona basması üzerine infaz koruma memurları gelerek iki tutukluyu koğuştan çıkarmışlardır. Tutuklu M.A.T. işlemler sırasında infaz koruma baş memuruna tekmeyle vurarak yaralamıştır. Yaralanan iki tutuklunun ve infaz koruma baş memurunun tedavileri sağlık kurumunda yapılmıştır. Ayrıca olayla ilgili görgü tanıkları dahil tüm tarafların ifadeleri tutanaklara yansıtılmıştır.

Söz konusu olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmış olup işkence iddiaları asılsızdır. Tüm iddialarla ilgili soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.