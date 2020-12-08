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    • 08.12.2020 07:28
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    SON DAKİKA: 'da satıcılarına eş zamanlı şafak baskını: Çok sayıda şüpheli gözaltında

    Son dakika haberine göre, 'da satıcılarına iki ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

    DHA
    AA
    Zehir tacirlerine eş zamanlı şafak baskını

    'da sokak satıcılarına yönelik olarak Ümraniye ve Maltepe'de yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.



    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, madde satıcılarına yönelik, Ümraniye ve Maltepe'de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.



    3 KATLI BİNAYA BASKIN
    Baskın yapılan adreslerden biri de Yukarı Dudullu Mahallesi Kısmet Sokak'da bulunan 3 katlı bina oldu. Saat 06:00 sıralarında binaya gelen ekipler, daha önceden belirlenen adrese baskın düzenledi. Binada arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.


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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı şafak baskını: Çok sayıda şüpheli gözaltında