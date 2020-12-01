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    • 01.12.2020 07:39
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    SON DAKİKA: 'da torbacılara şafak baskını: Çok sayıda gözaltı

    Son dakika haberine göre, 'da sabah saatlerinde torbacı olarak tabir edilen satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

    DHA
    İstanbul'da torbacılara şafak baskını

    'da sabah saatlerinde torbacı olarak tabir edilen satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uzun süreli teknik ve fiziki takibin sonucunda kimliklerini belirledikleri uyuşturucu satıcılarını yakalamak için harekete geçti.

    EŞ ZAMANLI ÇOK SAYIDA ADRESE OPERASYON
    Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilere ait adreslerde yapılan arama uyuşturucu madde ele geçirildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da torbacılara şafak baskını: Çok sayıda gözaltı