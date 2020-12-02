Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 15 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki takip sonucunda uyuşturucu ticareti yapacağı değerlendirilen bir şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 1 kilo 15 gram sentetik kannabinoid ele geçirilirken E.B, S.T, M.C, ile Y.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyete götürüldü.



