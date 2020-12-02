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    • 02.12.2020 19:11
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    'da operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

    yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 15 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

    AA
    Malatya'da uyuşturucu operasyonu

    'da operasyonunda 1 kilo 15 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

    yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki takip sonucunda uyuşturucu ticareti yapacağı değerlendirilen bir şüphelinin evine operasyon düzenledi.

    Evde yapılan aramada 1 kilo 15 gram sentetik kannabinoid ele geçirilirken E.B, S.T, M.C, ile Y.K. gözaltına alındı.

    Şüpheliler emniyete götürüldü.

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