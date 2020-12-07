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    • 07.12.2020 07:50
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    SON DAKİKA: Adana’da eylem hazırlığında olan ’lılara şafak baskını

    Son dakika haberine göre, Türkiye’nin sözde Emiri “Briketç, Hureyre” kod adlı ’in tutuklanmasının üzerine intikam almak için eylem hazırlığında olan 7 ’lı teröriste yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

    İHA
    AA



    Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'in tutuklanmasının ardından intikam almak için eylem yapacağı öne sürülen 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.



    7 KİŞİYE YÖNELİK ŞAFAK BASKINI
    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı çıkarılan 7 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti özel harekat polislerinde desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi.



    KAPIYI KIRARAK GİRDİLER
    Söz konusu şahısların evlerine özel harekat timleri koçbaşlarıyla kapıyı kırarak içeri girdi.



    ÖZEL HAREKAT ETKİSİZ HALE GETİRDİ
    Ardından özel harekat timleri şahıslara kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Şahısların evlerinde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.


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