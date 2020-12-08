FETÖ'nün çocuğu Enes Kanter Yunan'a minnettar! Hainlikte ellerine kimse su dökemez

FETÖ çocuğu Enes Kanter, ülkemizi şimdi de Yunanistan basınına kötülemeye başladı. Yunanistan basınında geniş yer tutan alçakça açıklamalarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü başarılı sondaj çalışmaları ve Ayasofya Camii hakkında iğrenç ifadelere yer verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN VE HÜKÜMETİ HEDEF ALDI



FETÖ'cü Kanter akıl tutulması yaşayarak Türkiye'nin Yunanistan'ın sahasında sondaj çalışması yaptığını söyledi Kanter Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alarak "Yunanistan'ın ve komşu ülkelerin hava sahasına, deniz bölgesine saygı duymadığına inanıyorum. Türk hükümeti, yaz boyunca Akdeniz'de, Yunan yetki alanındaki bölgelerde gaz ve petrol yataklarını araştırdı. Erdoğan hükümetinin Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik saldırısına tanık olduk. Erdoğan durdurulmalı" dedi.

SKANDAL AYASOFYA CAMİİ AÇIKLAMASI



FETÖ'cü Kanter, "Erdoğan, Uluslararası hukuka ve insan haklarına saygı göstermez. 3-4 ay önce Ayasofya'yı camiye çevirenin kendisi olduğunu düşünüyorum. Bu, diğer dinlere ve diğer kültürlere karşı tam bir saygı eksikliğini gösterir" dedi.

YUNANİSTAN'A MİNNETTAR!



Kendisi gibi diğer FETÖ'cülerin ülkemizden kaçarak Yunanistan'a saklanması sonucunda Yunan hükümetinin onları korumasının üzerinde durararak minnettarlığını dile getiren Kanter "Tüm Yunanlılara ve Yunan hükümetine mesajım büyük bir teşekkürdür. Ülkenizde işkence gören tüm Türk mültecileri kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ülkemde şu anda konuşma ve ifade özgürlüğü yok. Demokratik değerlere ve insan haklarına saygı yoktur. Babam Türkiye'de öğretmendi, kovuldu ve hapsedildi. Kız kardeşim altı yıl tıp okudu ve iş bulamıyor. Küçük kardeşim basketbol oynuyor ve takım bulamıyor" ifadelerini kullandı.