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    • 08.12.2020 22:10
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    'ndan ’da Türk gemisinin darbeci tarafından durdurulmasına tepki: Ağır sonuçları olacak

    , Türk firmasının işletiminde olan geminin darbeci tarafından durdurulup para cezası kesilmesi ve geminin alıkonulmasına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "'da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağını ve bu unsurları meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz." ifadelerine yer verildi.

    DHA
    Hafter skandalın bedelini ödeyecek!

    , Türk firmasının işletiminde olan geminin darbeci tarafından durdurulup para cezası kesilmesi ve geminin alıkonulmasına sert tepki gösterdi.

    "KUVVETLE KINIYORUZ"
    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bir Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı, Türk mürettebatı da bulunan Jamaika bayraklı Mabrooka adlı geminin Libya'nın Marsa Susa kenti açıklarında darbeci Hafter'e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından durdurulduğu, gemiye para cezası uygulandığı ve geminin mürettebatıyla birlikte alıkonulduğu öğrenilmiştir. Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır" ifadelerine yer verildi.

    AĞIR SONUÇLARI OLACAK
    Açıklamada, 'da Birleşmiş Milletler () öncülüğünde siyasi sürecin ilerletildiği bir dönemde dahi Hafter ve milislerinin mütecaviz tutumlarını devam ettirdiği belirtilerek, "Libya'da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağını ve bu unsurları meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz" denildi.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya’da Türk gemisinin darbeci Hafter tarafından durdurulmasına tepki: Ağır sonuçları olacak